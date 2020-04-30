Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
30.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:20

Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 40 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 95 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 40 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 95 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sigara ve tütün kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık ilçesinde kaçak tütün ticareti yapan M.T. isimli şahsa ait araç ve iki iş yerinde yapılan aramalarda, 40 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 95 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haber
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Haber
Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haber
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak
İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Kızılay'dan 'çok acil' kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Isla Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Jandarmadan kaçak tütün operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 18:40:17. #1.15#
title