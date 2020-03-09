Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
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Balıkesir, Jandarma, Kepsut, 3. Sayfa

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri bir araca kaçak tütün operasyonu düzenledi.

09.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:52
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri bir araca kaçak tütün operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada 17 kilo 846 gram kaçak tütün ve sigara, sigara malzemesi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kepsut ilçesinde kaçak tütün ticareti yapan A.K. isimli şahsa ait aracında yaptıkları aramada; 17 kilo 846 gram açık sarmalık tütün, 2 bin adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 240 adet boş makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 219 paket sigara sarma kağıdı ve 1 adet dijital terazi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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