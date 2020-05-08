Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
08.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:46

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Turgutreis Karakol ekipleri tarafından bir işletmeye yapılan operasyonda faturasız 120 karton sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Turgutreis Karakol ekipleri tarafından bir işletmeye yapılan operasyonda faturasız 120 karton sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Bodrum Turgutreis Mahallesinde faaliyet gösteren iki işletmede kaçak sigara ve tütün mamulleri satışı yapıldığı bilgisi alındı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Turgutreis Jandarma Karakol ekiplerinin müşterek yaptığı arama neticesinde, makaronlara basılmış şekilde 120 karton faturasız sigara ve 15 kg faturasız tütün ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak işletme sahipleri gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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