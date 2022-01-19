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Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ocaklara operasyon düzenlendi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ocaklara operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 adet kaçak ocak tespit edilerek imha edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilimli İlçesinde 01-18 Ocak tarihleri arasında kaçak ocaklara operasyon düzenlendi. Kaçak Maden Ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 Adet sahipli Kaçak Maden Ocağı tespit edildi.

1 Adet Havalandırma Motoru, 4 Adet Kürek, 2Adet Vinç, 2Adet Vagon, 4 Adet Kazma, 54 Metre Profil Ray ele geçirildi. Tespit edilen kaçak maden ocaklarının imhası sağlanarak, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ZONGULDAK

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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