Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ocaklara operasyon düzenlendi.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ocaklara operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 adet kaçak ocak tespit edilerek imha edildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilimli İlçesinde 01-18 Ocak tarihleri arasında kaçak ocaklara operasyon düzenlendi. Kaçak Maden Ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 Adet sahipli Kaçak Maden Ocağı tespit edildi.
1 Adet Havalandırma Motoru, 4 Adet Kürek, 2Adet Vinç, 2Adet Vagon, 4 Adet Kazma, 54 Metre Profil Ray ele geçirildi. Tespit edilen kaçak maden ocaklarının imhası sağlanarak, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ZONGULDAK