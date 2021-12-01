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Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ve Kasım ayları arasında kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon yapıldı.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ve Kasım ayları arasında kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 20'si sahipli 29'u sahipsiz olmak üzere toplam 49 Kaçak Maden Ocağı tespit edildi. Kaçak maden ocaklarını işleten 21 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021 yılı Ekim ve Kasım aylarında Kaçak Maden Ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile icra edilen operasyonlar neticesinde; Kilimli ve İl Merkez ilçelerinde, 20'si sahipli 29'u sahipsiz olmak üzere toplam 49 Kaçak Maden Ocağı tespit edildi. Kaçak maden ocaklarını işleten 21 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılırken kaçak maden ocaklarında; 370 metre ray, 12 vagon, 4 vinç, 6 kazma, 7 kürek, ele geçirildi.

Tespit edilen kaçak maden ocakları ekipler tarafından imha edilirken şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon

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