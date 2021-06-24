Jandarmadan kaçak kenevire geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan kaçak kenevire geçit yok

Jandarmadan kaçak kenevire geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaçak kenevir bitkisi yetiştiren şüpheliye jandarma operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaçak kenevir bitkisi yetiştiren şüpheliye jandarma operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde 1 şüphelinin ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisinin alınması üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen kenevirler imha edilerek, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan kaçak kenevire geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 11:38:07. #1.13#

title