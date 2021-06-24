Jandarmadan kaçak kenevire geçit yok

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaçak kenevir bitkisi yetiştiren şüpheliye jandarma operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaçak kenevir bitkisi yetiştiren şüpheliye jandarma operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde 1 şüphelinin ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisinin alınması üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen kenevirler imha edilerek, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı