Jandarmadan kaçak kazıya suç üstü

Jandarmadan kaçak kazıya suç üstü
Eskişehir'de define bulmak için kaçak kazı yapan iki şüpheli şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de define bulmak için kaçak kazı yapan iki şüpheli şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Seyitgazi ilçesinde şüphelilerin define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı öğrenildi. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1adet jeneratör, 1 adet akü, 1 adet hilti, 1 adet pointer, 7 adet el yapımı patlayıcı madde ve 3 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

