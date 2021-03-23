Erzurum'da kaçak kazı yapan 8 kişiye adli işlem yapıldı

Erzurum'da, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 kişiye adli işlem uygulandı.

Erzurum'da, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 kişiye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Esendere Mahallesi'nin Tekmetaş mevkisinde kaçak kazı yapan 4 kişi suç üstü yakaladı.

Ardından olayı araştıran ekipler, olayla bağlantılı olduğunu tespit ettikleri 4 kişiyi daha yakaladı.

Ekipler, kaçak kazıda kullanılan 1 jeneratör, 1 vinç, 1 hilti, kazma, kürek, kova gibi kazı malzemelere de el koydu.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu