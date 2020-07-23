Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltın alındı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltın alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; A.T. (54), H.Ü. (56), F.Y. (39), Y.T. (55) ve M.B. (37) isimli şahısların Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Dedeler köyünde kaçak kazı yaptıkları ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Köyde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda; A.T. (54), H.Ü.(56), F.Y. (39), Y.T. (55) ve M.B. (37) isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada, 3 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet orak ve şahısların ellerinde olan 1 adet arama dedektörü, 1 adet dizüstü bilgisayar ile ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA