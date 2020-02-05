Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı
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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesi İbikli köy mevkiinde kaçak kazı yapan iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

05.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:55
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

İl Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesi İbikli köy mevkiinde kaçak kazı yapan iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.


Yapılan operasyonda; C.A., ve Ö.A., isimli şahıslar izinsiz kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri evinde satmak için muhafaza ettiği esnada suç üstü yakalandı.


Şahısların evlerinde yapılan aramada; (1) adet lahit kapağı, (5) adet sikke, (2) adet obje, (2) adet define arama dedektörü ve (4) adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler Jandarmada ki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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