Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

27.08.2019 13:24
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Çatak köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler G.T. ve M.B. adlı şahısları arazide dedektörle arama yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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