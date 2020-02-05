Jandarmadan kaçak kazı operasyonu
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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde jandarma ekipleri define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

05.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:34
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

'nın ilçesinde ekipleri define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yalıhüyük ilçesinin Saray Mahallesi kırsalında yapılan operasyonda, T.Ö, H.K, B.T, S.V, isimli zanlılar, bir çiftçiye ait tarlada izinsiz kazı yaparlarken Karot sondaj makinası buna bağlı uçları, kazma ve küreklerle yakalandı.


Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA
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