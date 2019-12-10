Jandarmadan kaçak kazı operasyonu
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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçak kazı operasyonunda yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.

10.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:23
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

'nun Mudurnu ilçesinde, İl Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçak kazı operasyonunda yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Hacıhalimler Köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Gelen ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda kazı bölgesinde 1 adet detektör, 1 adet kazma ele geçirdi. Olay yerinde yakalanan 1 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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