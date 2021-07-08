Jandarmadan kaçak içki ve kazı operasyonu
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Jandarmadan kaçak içki ve kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak içki ve kazı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Balya ilçesinde jandarma ekipleri 2 ayrı operasyonda bir evde 75 litre kaçak içki ve bir bölgede kaçak kazı yapan 3 şahsı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde jandarma ekipleri 2 ayrı operasyonda bir evde 75 litre kaçak içki ve bir bölgede kaçak kazı yapan 3 şahsı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte ve kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Balya İlçesinde sahte ve kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 45 litre kaçak içki, 30 litre etil alkol, 1 adet içki aroması, 3 adet alkol ölçüm testi, 2 adet av tüfeği ve 34 adet fişek ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

Ekipler bir başka operasyonda ise, izinsiz kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine 3 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör, 2 adet hilti ve 13 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konuldu. - BALIKESİR

Jandarmadan kaçak içki ve kazı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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