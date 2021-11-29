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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile ticari taksi içerisinde kaçak üretilmiş 21 adet kaçak alkol ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile ticari taksi içerisinde kaçak üretilmiş 21 adet kaçak alkol ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kütahya İl Jandarma İstihbarat Şubenin ortak operasyon sonucu ilçe girişinde durdurulan A.O.'nun kullandığı ticari taksi içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında 21 adet kaçak viski ele geçirildi.

Şahıs şüpheli olarak ifadesi alınmasına müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

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