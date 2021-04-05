Jandarmadan kaçak içki operasyonu
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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Mersin'de düzenlenen operasyonda, 15 litre rakı, 1 litre viski, 30 litre metil alkol, 1 adet anason kiti ve 1 adet viski kiti ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonda, 15 litre rakı, 1 litre viski, 30 litre metil alkol, 1 adet anason kiti ve 1 adet viski kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesinde bulunan bir evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramalarda satışa hazır 5 litre rakı, 1 litre viski, 30 litre metil alkol, 1 adet anason kiti ve 1 adet viski kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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