Jandarmadan kaçak içki operasyonu
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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

24.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:43
Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan baskında kaçak alkol üretiminde kullanılan 106 litre etil alkol 363 adet anason kiti ve 186 adet malt aroması ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan baskında kaçak alkol üretiminde kullanılan 106 litre etil alkol 363 adet anason kiti ve 186 adet malt aroması ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde B.T.'nin işlettiği tekel bayiine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda tekel bayiinde ve araçta yapılan aramalarda kaçak alkol üretiminde kullanılan 106 litre etil alkol 363 adet anason kiti ve 186 adet malt aroması ele geçirildi.

Tekel bayii işletmecisi B.T. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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