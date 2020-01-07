Jandarmadan kaçak içki operasyonu

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:17

Kayseri karayolunda sahte içki operasyonu yaptı.



Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Ankara'ya götürüldüğü öğrenilen 06 plakalı bir araçta 5 litrelik plastik bidonlar içerisinde (178) litre kırmızı şarap ve satışta kullanılan 3 litrelik ( 30 ) adet etiketli cam şişe bulundu.



Araçta bulunan A.A., Ş.A., ve A.A., isimli kişiler hakkında Jandarma Komutanlığında inceleme başlatıldıktan sonra adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA