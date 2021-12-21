Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak ve sahte içki ürettiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte ve kaçak alkollü içki ile mücadele kapsamında İncesu ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evde ve bir iş yerinde yapılan aramada, 500 litre kaçak şarap, 10 litre kaçak viski, kaçak içki yapımında kullanılan 15 litre etil alkol, 2 adet anason kiti, 15 adet havalandırma aparatı ve 1 adet alkol derecesini ölçen aparat ele geçirildi.

Operasyonda kapsamında gözaltına alınan 1 kişinin işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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