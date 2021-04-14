Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
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Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları baskında kaçak içki ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları baskında kaçak içki ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri alınan bilgiler doğrultusunda alkollü içki ürettiği iddia edilen İ.T.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 16 litre viski, 12 litre kanyak, 5 litre votka ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili İ.T. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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