Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırın yatak bölümüne gizlenmiş 23 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

01.11.2019 22:58
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırın yatak bölümüne gizlenmiş 23 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Uzunçay mevkinde sürücülere yönelik uygulama düzenledi. Uygulama esnasında C.E. isimli şahsın kullandığı tırda yapılan aramada yatak bölümüne gizlenmiş vaziyette 23 şişe bandrolsüz kaçak içki bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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