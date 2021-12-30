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Jandarmadan kaçak içki atölyesi kurulan eve operasyon

Jandarmadan kaçak içki atölyesi kurulan eve operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçak içki atölyesi kurulan bir eve düzenlediği operasyonda, 1 litre etil alkol, 4 şişe içinde 50 gram anason maddesi, 1 adet huni, 5 adet şırınga ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçak içki atölyesi kurulan bir eve düzenlediği operasyonda, 1 litre etil alkol, 4 şişe içinde 50 gram anason maddesi, 1 adet huni, 5 adet şırınga ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı öncesi halk sağlığı için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda bir istihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Maden ilçesinde kaçak içki atölyesi kurulan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise kaçak alkol üretilen düzenek, 1 litre etil alkol, 4 şişe içinde 50 gram anason maddesi, 1 adet huni, 5 adet şırınga ele geçirildi. Kaçak alkol üretme malzemelerine el konuldu.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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