Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir şahsın aracında arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 31 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı