Jandarmadan Kaçak Avcılığa Geçit Vermiyor

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnci kefalinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığınca 3 Nisan 2018 tarihinde Karahan Mahallesinde Erçiş Bot Komutanlığı ekipleri ile birlikte icra edilen faaliyet neticesinde sahil kesiminde sazlıkların arasında 2 kişiye ait olduğu tespit edilen 350 metre uzunluğunda manyat tipi balık ağı ele geçirildi. Şahıslara 1380 sayılı su ürünleri kanununca toplam 2 bin 644 lira dari para cezası uygulanırken, yetkililer tarafından av yasağının başlamasına kısa bir süre kala inci kefalinin korunmasına yönelik her türlü kaçak avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam adileceği belirtildi. - VAN