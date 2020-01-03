Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan kaçak alkol operasyonu - Haberler

Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Kavaklıdere Mahallesi'nde bir ikamete yaptığı operasyonda 60 litre kaçak rakı ile 700 litre kaçak şarap ele geçirdi.

03.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:14
Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

'nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ekipleri Kavaklıdere Mahallesi'nde bir ikamete yaptığı operasyonda 60 litre kaçak rakı ile 700 litre kaçak şarap ele geçirdi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde bugün S.Y. (46) isimli şahsın ikamet adresinde kaçak alkol üretip sattığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri alınan arama kararı sonrası şahsın ikametgahında ve eklentilerinde yapılan aramada kaçak olarak üretilen 60 litre rakı ve 700 litre şarap ele geçirildi. Malzemeler olay yerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü nezaretinde imha edilirken şüpheli S.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler