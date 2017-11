Jandarmadan 'kablo hırsızlığı şebekesi'ne operasyon

Kütahya'da yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda 20 şüpheli gözaltına alındı



KÜTAHYA - Kütahya'da enerji ve nakil kablolarını çaldıkları öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Kütahya ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 32 ayrı enerji ve nakil kablo hırsızlığını gerçekleştirdikleri öne sürülen suç örgütü üyelerini takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda ekipler, alınan mahkeme kararıyla Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesi ile Bozüyük'teki şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Arama ve kontrollerde 2 bin 782 metre telefon kablosu, 600 gram bakır kablo, hırsızlık olaylarında kullanılan 1 kablo soyma makinesi, 1 demir kesme makası, 1 direğe tırmanma aparatı ile 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Hırsızlık şebekesi üyeleri H.G., R.N., R.S., C.S., A.M., M.A., T.Y., S.S., C.G., V.D., H.K., H.Ç., A.Y., M.M., M.K., T.C., A.H., S.K., Ş.K. ve U.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.