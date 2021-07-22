Jandarmadan İstanbul plajlarında suda boğulmalara karşı atlı denetim
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Jandarmadan İstanbul plajlarında suda boğulmalara karşı atlı denetim

Jandarmadan İstanbul plajlarında suda boğulmalara karşı atlı denetim
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plajlarda suda boğulmalara karşı atlı birliklerle denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plajlarda suda boğulmalara karşı atlı birliklerle denetim yaptı.

Jandarma Asayiş ekipleri, Motosikletli Asayiş ve Trafik ekipleri, Jandarma Trafik Timi, Su Altı Arama-Kurtarma Timi ve Atlı Jandarma Timi olmak üzere toplam 4 bin 419 personelle İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde denetim gerçekleştirdi.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı uyardı.

Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda atlı timle denetim yapan ekipler, olumsuz hava şartları ve aşırı dalga nedeniyle vatandaşların denize girmesinin tehlikeli ve yasak olduğunu duyurdu.

Plajda görevli cankurtaranlar, megafonla da bu uyarıyı vatandaşlara iletti. Anonsların ardından vatandaşlar plajları boşalttı.

Jandarmalar da denizdeki akıntı konusunda halka bilgilendirici broşürler dağıttı.

Jandarmadan İstanbul plajlarında suda boğulmalara karşı atlı denetim
Jandarmadan İstanbul plajlarında suda boğulmalara karşı atlı denetim
Jandarmadan İstanbul plajlarında suda boğulmalara karşı atlı denetim
Jandarmadan İstanbul plajlarında suda boğulmalara karşı atlı denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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