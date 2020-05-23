Jandarmadan İstanbul'da Vefa Sosyal Destek uygulaması ve yollarda denetim
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Jandarmadan İstanbul'da Vefa Sosyal Destek uygulaması ve yollarda denetim

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kontrol noktalarında denetim yaptı ve vatandaşlara, Vefa Sosyal Destek Grubundan talep ettiği...

Jandarmadan İstanbul'da Vefa Sosyal Destek uygulaması ve yollarda denetim
23.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:20

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kontrol noktalarında denetim yaptı ve vatandaşlara, Vefa Sosyal Destek Grubundan talep ettiği ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge gereğince, 00.00'da başlayan ve Ramazan Bayramı boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kontrol noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, durdurulan araç sürücülerinin kimliklerini ve sokağa çıkma kısıtlamasında çalışma belgelerini kontrol etti. Denetlemede drone da kullanan ekipler, İETT araçlarını durdurarak yolcuların izin belgelerinin olup olmadığını da inceledi.

Vatandaşların siparişlerini adreslerine teslim etti

Jandarma ekipleri, aynı zamanda vatandaşlara, Vefa Sosyal Destek Grubundan istediği ihtiyaç malzemelerini temin ederek ulaştırdı.

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'nde oturan Arife Papiş, siparişini verdiği malzemeleri temin edip evine getiren jandarma ekipleri ile mahalle muhtarına teşekkür etti.

"6 bin 220 personelle halkımızın yanında ve hizmetindeyiz"

İstanbul İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, söz konusu uygulama ile denetimlerin, sokağı çıkma kısıtlamasının son gününe kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı; 201 Jandarma Asayiş Timi, 8 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 16 Motosikletli Asayiş Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 5 Motosikletli Trafik Timi, 74 Koruma ve Sevk Takımı, 12 Olay Yeri İnceleme Timi, 3 Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), 1 skorsky S-70 Helikopter Unsuru, 2 Sualtı Arama Kurtarma Timi ve 2 Atlı Jandarma Timi olmak üzere toplam 392 tim/takım/unsur ve 6 bin 220 personel ile sorumluluk sahamızın her bir noktasında halkımızın yanında ve hizmetindedir."

Atlı birlikler de görevde

Gerektiğinde jandarma atlı birliklerin de kullanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince, İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının kontrolünün yanında, emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşlarımızın Vefa Sosyal Destek Hattına yapmış oldukları talepleri de en kısa sürede karşılanmaktadır. Denetimlerde teknolojik imkanlardan faydalanılarak kara unsurlarına destek olunmakta, yerleşim yerleri, ormanlık alanlar helikopter ve drone yardımıyla araçla girilmesine imkan bulunmayan bölgeler ise Atlı Jandarma Birliklerince kontrol edilmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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