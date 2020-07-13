Jandarmadan işletmelere koronavirüs denetimi
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Jandarmadan işletmelere koronavirüs denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Çekmeköy Ömerli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Jandarmadan işletmelere koronavirüs denetimi
13.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:19

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Çekmeköy Ömerli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Bölgede bulunan otel, pansiyon, kafeterya, kahvehane, berber ve lokanta gibi halka açık yerlerde sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarılarda bulunuldu.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI DENETLENDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler aralıksız sürüyor. Jandarma Asayiş Timi ve Motosikletli Asayiş Timleri tarafından Çekmeköy Ömerli bölgesinde bulunan halka açık alanlar denetlendi. Sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

"DENETİMLERİN BİZ VE MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ömerli'de bir pastane dükkanı işleten Hülya Kutlu, jandarma denetimlerini faydalı bulduğunu söyledi. Kutlu, "Denetimlerden memnunuz. Bizim için de müşterilerimiz için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz zaten gerekli önlemleri aldık. Jandarmamız da belediyemiz de sağ olsunlar kontrollerini, denetimlerini yapıyorlar. Fazla masalarımızı kış bahçemize kaldırdık. Orayı kapattık. Ürünlere dokunurken kullandığımız eldiven farklı, çalışırken farklı eldiven kullanıyoruz. Özellikle para alışverişinde eldiven kullanımına çok dikkat ediyoruz. Kapıda dezenfektanımız var hem girişte hem çıkışta müşterilerimiz kullanıyor. Biz de sık sık dezenfekte ediyoruz" dedi.

"HERKES KURALLARA UYUM SAĞLIYOR"

Çekmeköy'de kahvehane işletmeciliği yapan Korkut Bayraktaroğlu da, "Denetimler sürekli yapılıyor. Biz de ona göre tedbirlerimizi aldık. Herkes uyum sağlıyor. Maskesiz girilmiyor. Kullandığımız her şeyi dezenfekte ediyoruz. Çamaşır suyu kullanıyoruz. Kahvehanemiz de karton bardak isteyene o şekilde servis yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(FOTORAF)


Kaynak: DHA

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