Jandarmadan işletmelere kaçak içki ve sigara operasyonu
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Jandarmadan işletmelere kaçak içki ve sigara operasyonu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak içki ve sigara ele geçirilirken, 5 işletmeye de toplam 13 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

28.02.2020 21:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:51
Jandarmadan işletmelere kaçak içki ve sigara operasyonu

'nın ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak içki ve sigara ele geçirilirken, 5 işletmeye de toplam 13 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından kaçak içki ve sigara sattıkları iddia edilen 6 işletmeye denetim gerçekleştirildi. Muradiye Jandarma Karakol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 25 litre kaçak içki, 12 bin 260 paket makaron halinde kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 5 işletme sahibine 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten toplam 13 bin 812 lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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