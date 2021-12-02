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Jandarmadan internet sitelerine siber operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan internet sitelerine siber operasyon

Denizli'de siber suçlarla mücadele kapsamında yasadışı yürütülen toplam 715 internet sitesi ağına jandarma ekiplerince erişim engelli getirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de siber suçlarla mücadele kapsamında yasadışı yürütülen toplam 715 internet sitesi ağına jandarma ekiplerince erişim engelli getirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 2021 Kasım ayı içerisinde; uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, terör örgütü propagandası, müstehcen içerikli suç paylaşımlarını ve zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi nedeniyle geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası; yurtdışı üzerinden yayın yapan 317 adet yasadışı bahis, 304 adet müstehcen, 81 adet oltalama (phishing), 10 adet terör örgütü propagandası ve 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi ağı adresleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri tespit ettiği ağlarla ilgili 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince; toplam 715 adet internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı. - DENİZLİ

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