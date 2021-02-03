Jandarmadan ilkokul öğrencilerine hediye bot

Elazığ'da jandarma tarafından ilkokul öğrencilerine bot hediye edildi.

Elazığ'da jandarma tarafından ilkokul öğrencilerine bot hediye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kovancılar İlkokulu ve Şehit Tabip Teğmen Yüksel Demir ilkokulunda eğitim gören dezavantajlı 56 öğrenci bot temin etti.

Temin edilen botlar okul idaresi aracılığıyla öğrencilere teslim edildi.

Okul idaresi, veliler ve öğrenciler duyarlılıklarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen