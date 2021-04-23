Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması

Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de jandarma personelleri, ekip araçlarıyla konvoy düzenleyerek çocuklara hediyeler dağıttı.

Eskişehir'de jandarma personelleri, ekip araçlarıyla konvoy düzenleyerek çocuklara hediyeler dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde bulunan ilçe ve mahallelerde ekip araçlarıyla 23 Nisan konvoyu yaptı. Jandarma personelleri çocukların bayramını kutlayarak küçük hediyeler dağıttı. Buruk geçen bayramda çocukları mutlu etmek ve bayram sevincini unutturmamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, güzel görüntüler ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR

Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması
Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması
Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması
Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması
Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Gri pasaport düzenledikleri kişileri yurt dışına çıkaran zanlılardan 2'si tutuklandı
Gri pasaport düzenledikleri kişileri yurt dışına çıkaran zanlılardan 2'si tutuklandı
Son dakika: Gri Pasaport şebekesine operasyon
Son dakika: Gri Pasaport şebekesine operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmadan ilçe ve mahallelerde bayram kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 18:26:46. #1.15#

title