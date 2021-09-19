JANDARMADAN İKİ LİSE ARASINDAKİ MAĞAZAYA UYUŞTURUCU OPERASYONU

DENİZLİ'de, jandarma iki lise arasında kalan ikinci el eşya mağazasında uyuşturucu sattığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 11 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Topraklık Mahallesi'nde Anafartarlar Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi ortasında bulunan ikinci el eşya satan bir mağazada uyuşturucu satıldığını tespit etti. Önceki gün operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, dedektör köpek 'Arteon' ile işyerinde yaptığı aramada ise 5 ayrı pakette toplam 11 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Savcılığın talimatıyla 3 kişi serbest bırakılarken, işyeri sahibi Y.Y. (25), ' Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dün adliyeye sevk edildi. Y.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.Y.'nin daha öncede jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanıp, tutuklandığı, cezaevinden ise 4 gün önce çıktığı öğrenildi. Uyuşturucu ticareti, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan Y.Y.'nin 20 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.