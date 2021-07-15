Jandarmadan iki günde büyük operasyon

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hendek, Karapürçek ve Erenler ilçelerinde son 2 günde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 41 kilo 200 gram esrar, bin 918 kök kenevir bitkisi, 470 gram satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hendek, Karapürçek ve Erenler ilçelerinde son 2 günde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 41 kilo 200 gram esrar, bin 918 kök kenevir bitkisi, 470 gram satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Konuyla ilgili ise gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken 3 kişi ise işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirde suça geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hendek, Karapürçek, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Hendek ilçesi Çobanyatak Mahallesi, Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi ve Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi sınırları içerisinde son iki günde operasyon gerçekleştirdi. Hassas burunlu jandarma köpeğinin büyük katkılarıyla gerçekleşen operasyonda, toplam 41 kilo 200 gram esrar, bin 918 kök yasadışı ekimi yapılmış kenevir bitkisi, satışa hazır halde 470 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Konuyla alakalı haklarında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Kenevir Ekmek' suçlarından 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken diğer 3 kişinin ise işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı