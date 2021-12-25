Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımı - Haberler
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Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımı

Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş Türkoğlu Jandarma ekipleri, Türkoğlu Orman İşletme Şefliği ile yapılan koordine sonucu ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımında bulunuldu.

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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Türkoğlu Jandarma ekipleri, Türkoğlu Orman İşletme Şefliği ile yapılan koordine sonucu ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımında bulunuldu.

Türkoğlu İlçesinde Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında toplumsal gelişimi destekleme faaliyetleri kapsamında tespit edilen, ısınmak amacıyla yakacak odun ve kömürü olmayan ailelere yardımda bulundu.

Tespit edilen 10 aile hane başı birer ton olmak üzere 10 ton odun yardımı yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımı

Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımı

Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımı

Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımı

Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımı

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