Jandarmadan İHA takibiyle uyuşturucu operasyonu Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.S. (30) ile M.A.(27) isimli kişilerin araç ile uyuşturucu taşıdıkları duyumunu aldı. Vezirköprü Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri takip sonucu Türkmen Mahallesinde aracı durdurarak aramama yaptı.

Yapılan aramada, aracın bagajında 21 kilogram kubar esrar ile şüphelilere ait ormanlık alanda saklanmış 27 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA