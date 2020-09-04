Jandarmadan İHA takibiyle uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan İHA takibiyle uyuşturucu operasyonu

Samsun'da jandarma timleri insansız hava aracı (İHA) ile havadan da görüntülenen uyuşturucu operasyonunda 48 kilogram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadan İHA takibiyle uyuşturucu operasyonu
04.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:10

Samsun'da jandarma timleri insansız hava aracı (İHA) ile havadan da görüntülenen uyuşturucu operasyonunda 48 kilogram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.S. (30) ile M.A'nın (27) araç ile uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen aracı takibe aldı.

Havadan drone ile de takip edilen araç bir süre sonra Türkmen Mahallesi mevkisinde durduruldu.

Araçta arama yapan ekipler bagajda 21 kilogram esrar ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten timler şüphelilerin ormanlık alanda sakladığı 27 kilogram kubar esrarı da buldu.

İHA görüntülerine de yansıyan operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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