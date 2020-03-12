Jandarmadan İffet Anıtına ziyaret
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Jandarmadan İffet Anıtına ziyaret - Haber
Jandarma, Bayburt, Güncel

Jandarmadan İffet Anıtına ziyaret

Bayburt'ta jandarma tarafından organize edilen programla Yukarı Kırzı Köyünde bulunan İffet Anıtına ziyarette bulunuldu.

12.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:34
Jandarmadan İffet Anıtına ziyaret

Bayburt'ta jandarma tarafından organize edilen programla Yukarı Kırzı Köyünde bulunan İffet Anıtına ziyarette bulunuldu.


Yukarıkırzı Köyü ve çevre köylerden gelen kadınlarla bir araya gelen jandarma personeli, 6284 sayılı kanun kapsamında; şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kadınların bireysel haklarına yönelik bilgilendirme yaptı.


Daha sonra İffet Anıtı ziyaret edilerek Ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına, çocuklarıyla birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şehit olan kadınlar ve çocuklarına dua edildi.


İffet Anıtı:


1917-1918 yıllarında Rus işgali sırasında Rusların himayesindeki Ermeni çetelerinin Erzincan ve Bayburt havalesinde yaptıkları katliamlar sırasında, Bayburt İli Demirözü İlçesi Yukarı Kırzı köyünde namuslarını korumak için kendilerini 40 metrelik su kuyularına atarak şehit olan (17) kadın ve (1) çocuk anısına yapılan anıttır. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Melis Türk Uğur Akkuş Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Berkay Şahin Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Jandarmadan İffet Anıtına ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:16:42. #1.15#