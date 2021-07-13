Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması
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Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleşti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleşti. Uygulamada, yakalama kararı olan 23 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleşti. 12.00-14.00 -16.00-18.00- 21.00-23.00 saatleri arasında Jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" Uygulaması kapsamında, 48 devriye 144 personeli katıldı. Yapılan kontrol ve uygulamada 6 bin 505 şahıs sorgulanırken haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 23 şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde 4 şahsa, maske takmamaktan dolayı bin 708 TL idari para cezası uygulandı. 7 bin 290 araç sorgulanarak, yakalama kaydı bulunan 9 araç yakalanmış, 22 sürücüye, toplamda 14 bin 297 TL cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Uygulamada 461 işyeri genelgeler kapsamında denetlendi. - ZONGULDAK

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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