Jandarmadan 'Huzur ve Güven Uygulaması'

20.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:39

Balıkesir'de jandarma ekipleri 270 personel ve 1 köpek ile il genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 4 bin 816 kişiye GBT uygularken, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların/araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla il genelinde 68 ekip, 270 personel ve 1 köpek arama unsuru katılımı ile "Önleyici kolluk faaliyeti" kapsamında uygulama yapıldı. 11 sabit uygulama noktası ve 248 iş yerinde yapılan çalışmalarda 4 bin 816 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 13 kişi yakalanırken, 19 şahsa 4 bin 181 TL idari para cezası uygulandı. Trafik yönünden yapılan uygulamada bin 17 araç kontrol edilirken, 7 araca 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin kontrolünde evrakları eksik 1 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA