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Jandarmadan Huzur Güven ve Çocuk uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmadan Huzur Güven ve Çocuk uygulaması

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye Huzur Güven ve Çocuk Uygulaması yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye Huzur Güven ve Çocuk Uygulaması yapıldı.

Ülkenin geleceği olan çocukların daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerinin katılımıyla 'Huzur Güven ve Çocuk Uygulaması' yapıldı. Uygulama kapsamında 178 okul kampüsü ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, tek dal sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerler devriyelerle kontrol edilmiştir. Eğitim gören öğrencilerimize Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' konusunda bilgilendirme yapıldı, Jandarma Çocuk Dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarmadan Huzur Güven ve Çocuk uygulaması

Jandarmadan Huzur Güven ve Çocuk uygulaması

Jandarmadan Huzur Güven ve Çocuk uygulaması

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