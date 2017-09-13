Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu

İZMİR'in, sahil ilçelerinde otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan F.V. jandarmanın düzenlediği operasyonda, çaldığı 8 cep telefonu ve 4 bin lirayla yakalandı. Zanlının otomobillerin camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde sahil ilçelerinde otomobillerin camlarının kırılmasıyla gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan zanlının kullandığı kiralık otomobil belirlendi. Otomobilin plakası üzerinden araştırma yapan ekipler, şüphelinin Buca ilçesinde bulunduğunu saptadı. Adrese düzenlenen baskında F.V. (39) gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada 8 cep telefonu, 4 bin lira, altın yüzük ve çok sayıda kredi kartı bulundu. Önce suçsuz olduğunu öne süren F.V.'nin güvenlik kamerası kayıtlarının kendisine izletirilmesi ve kullandığı otomobilin GPS kayıtlarının olay yeri zamanıyla uyuşması üzerine suçunu kabul ettiği öğrenildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi



F.V.'nin yaptığı belirtilen hırsızlık, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde F.V.'nin otomobille olay yerine gelip, park halindeki başka bir otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. - İzmir