Jandarmadan hırsızlara suçüstü
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Jandarmadan hırsızlara suçüstü

Jandarmadan hırsızlara suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te 2 bağ evinden hırsızlık yapan zanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kilis'te 2 bağ evinden hırsızlık yapan zanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Zanlının birinin cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri. Demirışık köyü yakınlarında devriye gezerken, 2 ayrı bağ evinden hırsızlık yapan N.K. ile H.İ.D'yi fark etti. 2 zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 zanlının bağ evlerinden çaldığı 2 adet cep telefonu, 30 metre kablo, bir adet, bir adet halat ve bir adet anahtar takımı ele geçirildi. Hırsızlık zanlısı N.K'nın cezaevinden hırsızlık suçundan çıktığı gün hırsızlık yaparken yakalandığı bildirildi. Yakalanan malzemeler sahiplerini teslim edildi. 2 şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Devriye esnasında 2 hırsızlık zanlısını yakalayan jandarma personeline başarılarından dolayı tebrik etti. - KİLİS

Jandarmadan hırsızlara suçüstü
Jandarmadan hırsızlara suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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