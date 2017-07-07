Jandarmadan Hintkeneviri Operasyonu

İZMİR'in Beydağ İlçesi'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 8 bin 149 kök hintkeneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beydağ'ın Örenler mevkiinde bir evin bahçesinde ve ormanlık alanda hintkeneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fizik takip sonucunda belirlenen ormanlık alana düzenlenen baskında 6 bin 579 kök hintkeneviri ele geçirildi. Bu sırada ekipleri gören bir kişi kaçarak yakın bir bölgedeki bir eve girdi. Eve yapılan operasyonda A.T. ve D.T. gözaltına alındı. Evin bahçesinde ise 1570 kök daha hintkeneviri ele geçirildi. Ormanlık arazideki ve evin bahçesindeki toplam 8 bin 149 kök hintkeneviri yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



- İzmir