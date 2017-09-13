Jandarmadan Hint Keneviri Operasyonu: 2 Gözaltı

Niğde'de jandarmada Hint keneviri operasyonu yaptı, yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre operasyon Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kavuklu köyü Kızıltoprak mevkiinde yapıldı.



Bor Jandarma ekipleri Kavuklu köyü, Kızıltoprak mevkiinde bir elma bahçesinin içerisinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarı alması üzerine elma bahçesine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda elma bahçesinde ekili 16 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.



Yapılan araştırmalar neticesinde olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE