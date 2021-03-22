Jandarmadan HES kodu uygulaması
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Jandarmadan HES kodu uygulaması

22.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:36
Jandarmadan HES kodu uygulaması

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri HES kodu uygulaması yaptı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri HES kodu uygulaması yaptı.

Samsun'da korona virüs vakasında artış dikkat çekerken, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs denetimini sıklaştırdı. Jandarma ekipleri Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde araçlar ve kişiler üzerinde uygulama ve HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi. - SAMSUN

Jandarmadan HES kodu uygulaması
Jandarmadan HES kodu uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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