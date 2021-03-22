Jandarmadan HES kodu uygulaması
22.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:36
Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri HES kodu uygulaması yaptı.
Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri HES kodu uygulaması yaptı.
Samsun'da korona virüs vakasında artış dikkat çekerken, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs denetimini sıklaştırdı. Jandarma ekipleri Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde araçlar ve kişiler üzerinde uygulama ve HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı