Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlama ve trafik kazalarını en aza indirgeme çalışmaları kapsamında helikopterle denetim yaptı.

Orhangazi-İznik kara yolunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopterle yaptığı trafik denetimine trafik timlerince de destek verildi.

Denetimde, kurallara ve işaretlere uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar tespit edilerek kara yolundaki jandarma ekiplerine bildirildi.

Kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA