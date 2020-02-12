Jandarmadan helikopterli paylaşım
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Jandarmadan helikopterli paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonlar ve deneme uçuşlarından görüntüler paylaştı.

12.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:11
Jandarmadan helikopterli paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonlar ve deneme uçuşlarından görüntüler paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından "Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum! Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum! Tarihini şerefinle yaz oğlum" notuyla bir paylaştı. Videoda personel intikali, deneme uçuşları, operasyonel faaliyet ve hedef imhaları yer alıyor.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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: Jandarmadan helikopterli paylaşım
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