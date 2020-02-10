Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

10.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:16

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince helikopter destekli trafik denetiminde 120 araç havadan denetlendi, 4 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunun Adapazarı-Poyrazlar kavşağı ile Ferizli-Sinanoğlu'nda oluşturulan uygulama noktalarında, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Yüksel Gürfiliz ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay ile Kıdemli Başçavuş Aydın Pişkin'in de katıldığı denetim yapıldı.

Havadan helikopter destekli, yerden trafik ve asayiş araçları ile eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, 120 araç denetimi ile 185 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında 25 sürücüye çeşitli kural ihlali gerekçesiyle cezai müeyyide uygulandı, 4 araç trafikten men edildi, 1 adet haciz-yakalamalı araç ise yakalanarak yediemin oto parkına teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bu uygulamadaki amacımız, İçişleri Bakanlığının 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında suç ve suçlularla mücadele etmek, bölgede meydana gelen trafik kazalarını azaltmak, vatandaşlarımızı trafik konusunda bilinçlendirmek ve trafik kurallarının insan hayatındaki önemine dikkat çekmektir. Trafik denetimleri havadan helikopter-drone, yerden trafik araçları ile bundan sonra da devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA